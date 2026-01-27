Ondata di cantieri a Rocca San Casciano | 51 milioni tra ricostruzione post alluvione e terremoto

Da forlitoday.it 27 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Rocca San Casciano sta avviando un importante piano di lavori pubblici, con 51 milioni di euro destinati alla ricostruzione post alluvione e terremoto. Si tratta di un intervento senza precedenti nella storia locale, volto a ripristinare le aree più colpite e a promuovere il rilancio del territorio. I lavori rappresentano un passo fondamentale per la ripresa e lo sviluppo sostenibile della comunità.

Un piano di lavori pubblici senza precedenti nella storia di Rocca San Casciano prende forma dopo gli eventi alluvionali e sismici che hanno duramente colpito il territorio negli ultimi due anni. A fare il punto della situazione è il sindaco Marco Valenti, che parla di numeri “eclatanti” e di un.🔗 Leggi su Forlitoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Rocca San Casciano

Post alluvione. Rocca delle Caminate, lavori da 2 milioni

Dopo l'alluvione, sono stati completati i lavori di bonifica per la ricerca di ordigni della Seconda Guerra Mondiale e sono iniziati quelli per la sistemazione della strada provinciale 126, tra Predappio, Rocca delle Caminate e Meldola.

Ricostruzione post alluvione, via San Rocco a San Pietro in Vincoli finisce sotto ai ferri: i lavori previsti

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Rocca San Casciano

Argomenti discussi: Data center in Italia: il mercato e i problemi secondo Bcg; Allerta gialla, frana a Niscemi: evacuate 500 persone, un'altra in Liguria: interrotta Via Aurelia - Aggiornamento del 26 Gennaio delle ore 06:27; Nuovo CNM: gli edili approvano il risultato delle trattative; Ondata di maltempo: cosa resterà chiuso oggi a Sassari per l'allerta meteo.

ondata di cantieri aMaltempo, riattivate principali linee ferroviarie. Attesa per i cantieri tra Giampilieri e Alì TermeLa circolazione ferroviaria in Sicilia è in progressiva ripresa dopo l’eccezionale ondata di maltempo del ciclone Harry. meridionews.it

ondata di cantieri aMaltempo in Sardegna, scatta l’allerta rossa sulle costeCodice rosso per rischio idrogeologico in diverse aree della Sardegna: attese piogge intense, vento forte e mareggiate ... cagliaripad.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.