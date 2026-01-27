Ondata di cantieri a Rocca San Casciano | 51 milioni tra ricostruzione post alluvione e terremoto

Rocca San Casciano sta avviando un importante piano di lavori pubblici, con 51 milioni di euro destinati alla ricostruzione post alluvione e terremoto. Si tratta di un intervento senza precedenti nella storia locale, volto a ripristinare le aree più colpite e a promuovere il rilancio del territorio. I lavori rappresentano un passo fondamentale per la ripresa e lo sviluppo sostenibile della comunità.

Un piano di lavori pubblici senza precedenti nella storia di Rocca San Casciano prende forma dopo gli eventi alluvionali e sismici che hanno duramente colpito il territorio negli ultimi due anni. A fare il punto della situazione è il sindaco Marco Valenti, che parla di numeri "eclatanti" e di un.

