Intramoenia alla Asl 2 | A urologia limiti superati

La Asl 2 di Napoli supera il 50% di prime visite urologiche fatte in intramoenia. La novità arriva mentre si parla di limiti superati e di un sistema che si apre sempre di più ai privati. La regione sta spingendo in questa direzione, e i numeri confermano una crescita significativa delle prestazioni private nella struttura pubblica.

C'è anche la Usl Umbria 2 tra le aziende sanitarie che soddisfano più della metà dei casi di una prima visita urologica con l'intramoenia. Nell'inchiesta sulla sanità pubblica, uscita ieri sul Corriere della Sera, sono stati esaminati alcuni documenti riservati del ministero della Salute, che fotografano come la libera professione intramoenia, ossia l'attività privata dei medici svolta all'interno o per conto dell'azienda sanitaria, soddisfi in alcuni casi più della metà delle prestazioni complessivamente erogate dalla sanità pubblica. La Usl 2 (che comprende i territori di Foligno, Spoleto e Terni) nell'elenco figura limitatamente alla " prima visita urologica " che, secondo l'inchiesta di Milena Gabanelli su sanità e liste d'attesa, nel 2025 è stata per il 52 per cento soddisfatta dai medici svolgendo attività libero professionale intramoenia.

