Smog superati ancora i limiti | si prosegue con i divieti

L’indice di qualità dell’aria rimane sopra i limiti di legge, come evidenziato dai dati di venerdì 16 gennaio. Per fronteggiare l’inquinamento, sono stati confermati i divieti di circolazione per veicoli fino a euro 1 benzina ed euro 4 diesel. La situazione richiede attenzione costante e misure mirate per ridurre l’impatto dello smog sulla salute pubblica e sull’ambiente.

Un altro giorno con pessima qualità dell'aria tra Bergamo e provincia. Per il terzo giorno consecutivo i dati registrati il 16 gennaio da Arpa Lombardia hanno certificato il superamento del valore limite (50 microgrammi per metro cubo) riferito alla media giornaliera di Pm10, il particolato atmosferico. Restano pertanto in vigore le misure temporanee di primo livello, scattate da ieri, tra cui il divieto di utilizzo degli impianti termici alimentati a biomassa legnosa, la riduzione di un grado delle temperature massime nelle abitazioni e, nei Comuni con più di 30 mila abitanti (Bergamo e Treviglio), il divieto di circolazione dei veicoli fino a euro 1 benzina e fino a euro 4 diesel compresi.

Pm10 oltre i limiti, a Brescia scattano le misure anti-smog - Da venerdì 16 gennaio e fino a nuova comunicazione in città sono attivi i provvedimenti di primo livello contro l’inquinamento: stop a Euro 0 e 1 e a tutti i diesel da Euro o a Euro 4 ... giornaledibrescia.it

"Lo smog? Male la deroga salva-falò" - Polveri sottili oltre i limiti: da oggi scattano le misure temporanee antinquinamento di primo livello nelle province di Brescia, Bergamo, Mantova, Como e Monza. msn.com

PM10 SCATTA L’ALLERTA ARANCIO MISURE IN VIGORE DA GIOVEDÌ 15 GENNAIO Superati per quattro giorni consecutivi i limiti di PM10 in atmosfera. Scatta l’allerta arancio con limitazioni previste dal Piano regionale per la qualità dell’aria. Aggiornamenti - facebook.com facebook

