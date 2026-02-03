Intossicazione da monossido in un asilo nido di viale Certosa poliziotta soccorre bambina

Un caso di intossicazione da monossido di carbonio ha messo in allarme un asilo nido di viale Certosa a Milano. Una poliziotta intervenuta sul posto ha preso in braccio una bambina rimasta priva di sensi, dopo che i genitori avevano chiamato i soccorsi. Gli operatori hanno fatto evacuare i bambini e ora si indaga sulle cause della fuga di gas.

Un'agente prende in braccio una bambina soccorsa dopo una fuga di monossido di carbonio avvenuta all'interno dell'asilo di viale Certosa 34, a Milano

