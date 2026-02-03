La banca Intesa Sanpaolo distribuisce 50 miliardi di euro in dividendi ai soci, mentre il presidente Messina si ricandida e annuncia nuove cedole fino al 2029. L’amministratore delegato chiarisce che non ci saranno acquisizioni di altre banche, ma si potrebbe pensare a reti di promotori finanziari. La decisione ha fatto salire i guadagni degli azionisti, mentre il management punta a consolidare il piano di lungo termine.

Messina si ricandida alla guida dell’istituto e annuncia le cedole per il piano 2026-2029. L’ad: «Non compreremo banche, potremmo valutare reti di promotori. Puntiamo all’internazionalizzazione. Nozze Unicredit-Generali? Siamo leader, non cambierebbe niente». Il piano d’impresa 2026-2029 di Intesa Sanpaolo, presentato ieri dall’ad Carlo Messina non è solo una mappa industriale: è un messaggio al mercato, agli azionisti e al sistema bancario italiano. Cinquanta miliardi di dividendi annunciati sono il simbolo di questa narrazione. Una dote che rassicura gli azionisti e prepara il futuro. Spiega anche perchè Messina, rispondendo a una domanda, ammette che sì, un sesto triennio dal 2028 è possibile. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Intesa fa ricchi i soci: 50 miliardi di dividendi

Approfondimenti su Intesa Sanpaolo

L’Italia si prepara a ricevere 50 miliardi di euro da Intesa Sanpaolo, che ha annunciato un'iniziativa per i suoi soci.

La banca annuncia che distribuirà 50 miliardi di euro ai soci nel prossimo piano industriale 2026-2029.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Intesa Sanpaolo

Argomenti discussi: Fiere: Mimit, intesa Aefi e It-Ex per rafforzare sistema; Fiere, Napoleone (It-Ex): Intesa con Aefi nuova stagione per rafforzare manifattura Paese.

Intesa Sanpaolo 1,5 mld sul sociale ma big e dirigenti sempre più ricchiIntesa Sanpaolo ha annunciato che nel primo semestre ha investito 800 milioni di euro per la riduzione delle disuguaglianze sociali in Italia, oltre la metà dell’obiettivo di 1,5 miliardi che intende ... ilfattoquotidiano.it

Anche questa settimana di lavori in Parlamento si è conclusa, lasciandoci alle spalle giorni particolarmente intensi e ricchi di impegni e appuntamenti di rilievo. La settimana si è aperta con i lavori della Commissione LIBE. Nella giornata di lunedì sono interve - facebook.com facebook