L’Italia si prepara a ricevere 50 miliardi di euro da Intesa Sanpaolo, che ha annunciato un'iniziativa per i suoi soci. Il Paese mostra segnali di fiducia con una crescita del Pil superiore alle aspettative, mentre le agenzie di rating confermano una situazione solida. La stabilità politica e una gestione attenta del debito pubblico aiutano a mantenere l’Italia in buona salute economica. Se il governo riuscirà a uscire dalla procedura d'infrazione, il beneficio in termini di spread e sostenibilità del debito dovrebbe essere notevole.

«L'Italia si mostra in salute con una crescita del Pil superiore alle previsioni», le prospettive del Paese «sono solide», come dimostrano i giudizi delle agenzie di rating, e «la stabilità politica favorisce tutto questo», la gestione del debito pubblico «è stata molto accorta, il governo ha fatto un ottimo lavoro e se riusciremo a uscire dalla procedura d'infrazione ne trarremo un grande beneficio in termini di spread e per la sostenibilità del debito». La benedizione a Giorgia Meloni è arrivata ieri dalla bocca dell'amministratore delegato di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, nella conferenza stampa per la presentazione del nuovo piano industriale del gruppo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Intesa promette 50 miliardi ai soci

Approfondimenti su Intesa Promette

La banca annuncia che distribuirà 50 miliardi di euro ai soci nel prossimo piano industriale 2026-2029.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Intesa Promette

Argomenti discussi: Intesa Sanpaolo promette 45 miliardi ai soci al 2029. Messina: Niente risiko ma resteremo leader; Intesa fa felice gli azionisti: Messina promette 50 miliardi; Carlo Messina (Intesa Sanpaolo): Risparmio gestito in Italia da Generali è un po' sopravvalutato. Non temiamo nuovi concorrenti; Intesa svela il nuovo piano, 50 miliardi da distribuire agli azionisti.

Intesa fa felice gli azionisti: Messina promette 50 miliardiC’è un numero che aleggia come una promessa (o una tentazione) sopra il nuovo piano industriale: 50 miliardi. Non è il totale dei ricavi, non è l’utile cumulato. È la montagna di soldi che Intesa Sanp ... lospiffero.com

L’utile di Intesa vola a 9,6 miliardi. Nel piano al 2029 dividendi e buyback per 50 miliardiNumeri in forte crescita per Intesa Sanpaolo che chiude il 2025 con utili in crescita e la promessa di 50 miliardi agli azionisti (al 2029) tra dividendi e buyback. La banca guidata da Carlo Messina, ... msn.com

#RassegnaStampa Intesa Sanpaolo promette €45 mld ai soci al 2029. La banca nel 2025 supera le stime con €9,3 mld di utili e ne stima €11,5 mld nel 2029. Cresce la distribuzione tra cedole e buyback. @repubblica x.com

La firma dell’accordo UE–Mercosur apre una nuova fase nei rapporti tra Europa e America Latina. Non si tratta solo di commercio, ma di equilibri geopolitici, filiere produttive, lavoro, sostenibilità e futuro delle economie regionali. Un’intesa che promette op - facebook.com facebook