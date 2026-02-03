Intercettazioni in calo in dieci anni riduzione del 40%

Negli ultimi dieci anni, le intercettazioni in Italia sono diminuite del 40%. È quanto emerge da uno studio dell’Eurispes che analizza i dati tra il 2022 e il 2024. La riduzione riguarda soprattutto le richieste di ascolti telefonici e ambientali, che sono calate di molto rispetto al passato. Le autorità giudiziarie usano meno questi strumenti, anche a causa di restrizioni e di una maggiore attenzione alla privacy. La tendenza sembra destinata a continuare, con effetti rilevanti sul lavoro degli investigatori e sui processi penali.

Il trend è in calo. Negli ultimi dieci anni il numero di “bersagli sottoposti a intercettazione” si è quasi dimezzato. Dai 141.774 del 2013 si è passati agli 83.883 del 2023, con una riduzione del 40,8%. Una leggera inversione, invece, si registra nel primo semestre del 2024. È il quadro rappresentato dall’Eurispes nella ricerca “Intercettazioni – Conoscere per migliorare”, coordinata dai Professori Mario Caligiuri e Luciano Romito, che analizza l’utilizzo degli strumenti di intercettazione da parte dell’Autorità Giudiziaria italiana nel periodo 2022-2024 utilizzando i dati messi a disposizione dalle fonti ufficiali. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Intercettazioni in calo, in dieci anni riduzione del 40% Approfondimenti su Intercettazioni Italia Intercettazioni, in calo del 40% nell’ultimo decennio ma sale la spesa Le intercettazioni sono in calo del 40% negli ultimi dieci anni, ma la spesa per ascolti e intercettazioni continua ad aumentare. Cassette integrazione in calo nel dicembre 2023, con riduzione del 13% rispetto all’anno precedente secondo l’Inps A dicembre 2023, le ore di cassa integrazione approvate dall’Inps sono diminuite del 13% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Intercettazioni Italia Argomenti discussi: Il sistema delle intercettazioni in Italia; Intercettazioni, in calo del 40% nell’ultimo decennio ma sale la spesa; Nordio affossa le procure con ispezioni: nel mirino rapporti con la stampa e intercettazioni; Procura Bari, dal 2023 al 2024 spesi 30 milioni per le indagini: 13 solo per le intercettazioni - I DATI. Intercettazioni in calo, in dieci anni riduzione del 40%È quanto emerge dalla ricerca dell’Eurispes Intercettazioni – Conoscere per migliorare, che analizza l’utilizzo degli strumenti di intercettazione da parte dell’Autorità Giudiziaria italiana nel per ... msn.com Intercettazioni, in calo del 40% nell’ultimo decennio ma sale la spesaLa ricerca effettuata per Eurispes mostra profonde disparità nel numero di bersagli tra Nord e Sud del Paese: Sicilia, Campania e Lazio le più spiate ... msn.com La disoccupazione scende, ma è un bluff: il calo dipende soltanto dall'aumento degli inattivi - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.