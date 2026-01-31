Cassette integrazione in calo nel dicembre 2023 con riduzione del 13% rispetto all’anno precedente secondo l’Inps

A dicembre 2023, le ore di cassa integrazione approvate dall’Inps sono diminuite del 13% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. In totale, sono state autorizzate 18,1 milioni di ore contro i 29,5 milioni del dicembre 2024. La riduzione è significativa e si riflette su un quadro di rallentamento delle attività.

Le ore di cassa integrazione ordinaria autorizzate dall'Inps a dicembre 2025 sono scese a 18,1 milioni, segnando un calo del 13% rispetto allo stesso mese del 2024, quando erano state approvate 29,5 milioni di ore. Il dato, rilevato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, evidenzia una contrazione anche rispetto al mese precedente, novembre 2025, in cui le ore autorizzate erano state 20,7 milioni. Il trend negativo si conferma per l'intero anno, con un calo tendenziale che segna una riduzione significativa rispetto al picco registrato nel 2024. Il quadro generale del quarto trimestre 2025 mostra un totale di 66,9 milioni di ore di cassa integrazione ordinaria autorizzate, in crescita rispetto ai 52,7 milioni del trimestre precedente, ma ancora lontano dai 100,1 milioni del quarto trimestre 2024.

