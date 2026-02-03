interactivo sabato sbarca a perugia

Torna in Umbria, dopo il grande successo dell’edizione di Foligno, il progetto "Interactivo" approda per la prima volta a Perugia con un appuntamento destinato a lasciare il segno, in scena questo sabato all’ Auditorium San Francesco al Prato. "Interactivo" è molto più di un evento: è un format brevettato che trasforma location storiche in scenografie digitali a 360 gradi, fondendo 3D projection mapping, ologrammi, visual art e performance dal vivo in un unico flusso narrativo. Le pareti, le volte e l’architettura dell’Auditorium diventano superfici vive, attraversate da immagini in movimento, giochi di luce, animazioni tridimensionali e scenari digitali che avvolgono completamente il pubblico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Perugia si prepara a ospitare Interactivo, un evento che trasforma l'auditorium San Francesco in un ambiente digitale immersivo.

