Interactivo sabato sbarca a Perugia

Da lanazione.it 3 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Torna in Umbria, dopo il grande successo dell’edizione di Foligno, il progetto "Interactivo" approda per la prima volta a Perugia con un appuntamento destinato a lasciare il segno, in scena questo sabato all’ Auditorium San Francesco al Prato. "Interactivo" è molto più di un evento: è un format brevettato che trasforma location storiche in scenografie digitali a 360 gradi, fondendo 3D projection mapping, ologrammi, visual art e performance dal vivo in un unico flusso narrativo. Le pareti, le volte e l’architettura dell’Auditorium diventano superfici vive, attraversate da immagini in movimento, giochi di luce, animazioni tridimensionali e scenari digitali che avvolgono completamente il pubblico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

