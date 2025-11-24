Smashtag sbarca a Napoli sabato 29 novembre festa grande con Nicolò De Devitiis

NAPOLI – Smashtag arriva a Napoli, il brand che ha introdotto in Italia la cultura dello smash burger, l’hamburger schiacciato sulla piastra rovente, apre il suo primo store a Napoli: l’appuntamento è fissato per sabato 29 novembre, alle ore 12:30, in Piazza San Pasquale, nel cuore di Chiaia. Il format contemporaneo nato dall’intuizione imprenditoriale di Riccardo Di Salvo, napoletano doc, e Giorgio Rajani apre a Napoli grazie a una partnership strategica con gli imprenditori locali Piero Barenghi e Stefano Capobianco, l’obiettivo è superare il concetto di semplice punto vendita, per integrarsi attivamente nel tessuto urbano. 🔗 Leggi su Primacampania.it

