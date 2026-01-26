Perugia si immerge nella luce | arriva Interactivo lo show che trasforma l’auditorium San Francesco in un universo digitale

Perugia si prepara a ospitare Interactivo, un evento che trasforma l’auditorium San Francesco in un ambiente digitale immersivo. Sabato 7 febbraio, le pareti storiche del sito si animeranno con proiezioni tridimensionali e giochi di luce, offrendo ai visitatori un’esperienza coinvolgente e innovativa nel rispetto della cornice storica e culturale della città.

