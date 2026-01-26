Perugia si immerge nella luce | arriva Interactivo lo show che trasforma l’auditorium San Francesco in un universo digitale
Perugia si prepara a ospitare Interactivo, un evento che trasforma l’auditorium San Francesco in un ambiente digitale immersivo. Sabato 7 febbraio, le pareti storiche del sito si animeranno con proiezioni tridimensionali e giochi di luce, offrendo ai visitatori un’esperienza coinvolgente e innovativa nel rispetto della cornice storica e culturale della città.
Le pareti trecentesche dell’auditorium San Francesco al Prato ospiteranno, sabato 7 febbraiouna serata animata da fiumi di luce, proiezioni tridimensionali e mondi digitali. Interactico, l’esperienza immersiva che rivoluziona il concetto di evento, approda per la prima volta a Perugia, in uno dei luoghi più iconici della regione. Interactivo è un format brevettato che ridisegna le architetture storiche attraverso la tecnologia. 3D projection mapping, ologrammi, visual art e performance dal vivo (danza aerea, acrobazie, cabaret visivo) si fondono in un unico, coinvolgente flusso narrativo, avvolgendo completamente il pubblico.🔗 Leggi su Perugiatoday.it
