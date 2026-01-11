Inter Napoli formazioni ufficiali Chivu non cambia i titolari

Le formazioni ufficiali di Inter Napoli vedono l’Inter di mister Chivu confermare la stessa formazione titolare, in attesa della sfida contro il Napoli. I nerazzurri, dopo la vittoria in trasferta contro il Parma, affrontano i partenopei senza modifiche nel reparto iniziale. La partita rappresenta un importante banco di prova per entrambe le squadre, con obiettivi di classifica e prestazioni da confermare.

Inter Napoli formazioni ufficiali. I nerazzurri di mister Chivu sfidano l'ex Antonio Conte, dopo la vittoria in trasferta contro il Parma. Le formazioni ufficiali vedono i nerazzurri schierati con il 3-5-2: Sommer tra i pali, difesa composta da Bisseck, Akanji e Bastoni con Luis Henrique e Dimarco sulle fasce. A centrocampo Barella, Calhanoglu e Zielinski. In attacco torna la Thu-La. Inter Napoli formazioni ufficiali. Cristian Chivu schiera la stessa formazione scesa in campo contro il Bologna di Italiano. Per il Napoli assente David Neres, solo panchina per Lang. INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram.

