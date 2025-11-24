Inter esame Atletico a Madrid | Chivu cambia volto dopo il derby

L’Inter torna subito in campo per una notte che può pesare sul suo cammino europeo. La sconfitta nel derby con il Milan brucia ancora, ma non c’è tempo per leccarsi le ferite: mercoledì i nerazzurri saranno di scena al Wanda Metropolitano per affrontare l’Atletico Madrid in una sfida che alza sensibilmente il livello della League Phase. La squadra di Cristian Chivu ha finora marciato con passo impeccabile in Champions League: quattro vittorie su quattro e un’inerzia costruita con qualità, ritmo e consapevolezza. Ora, però, comincia la parte più complessa del percorso, quella in cui ogni dettaglio pesa. 🔗 Leggi su Serieagoal.it © Serieagoal.it - Inter, esame Atletico a Madrid: Chivu cambia volto dopo il derby

Contenuti che potrebbero interessarti

Dumfries a forte rischio per Inter Milan Carlos Augusto chiamato all'esame derby sulla corsia destra: e Chivu... - facebook.com Vai su Facebook

La Lazio all’esame Inter, Sarri non ha dubbi: “Con il Napoli hanno la rosa più forte del campionato” Vai su X

Atletico Madrid–Inter del 26 novembre 2025: orario, dove vederla in TV e streaming, analisi tattica e probabili formazioni - Atletico Madrid–Inter del 26 novembre 2025: orario, dove vederla in TV e streaming, analisi tattica e probabili formazioni del big match di Champions League. Da tag24.it

Pronostico Atletico Madrid-Inter: quote, formazioni, dove vederla. Occhio ai calci d'angolo! - Inter si gioca nella serata di mercoledì 26 novembre ed è valida per il quinto turno del Maxi Gruppo di Champions League ... Scrive assopoker.com

Pronostico Atletico Madrid-Inter 26 novembre 2025 - nalisi, statistiche, probabili formazioni, guida tv, quote e scommesse Champions League. Si legge su betitaliaweb.it