Inter esame Atletico a Madrid | Chivu cambia volto dopo il derby

24 nov 2025

L’Inter torna subito in campo per una notte che può pesare sul suo cammino europeo. La sconfitta nel derby con il Milan brucia ancora, ma non c’è tempo per leccarsi le ferite: mercoledì i nerazzurri saranno di scena al Wanda Metropolitano per affrontare l’Atletico Madrid in una sfida che alza sensibilmente il livello della League Phase. La squadra di Cristian Chivu ha finora marciato con passo impeccabile in Champions League: quattro vittorie su quattro e un’inerzia costruita con qualità, ritmo e consapevolezza. Ora, però, comincia la parte più complessa del percorso, quella in cui ogni dettaglio pesa. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

