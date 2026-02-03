Un giovane di 22 anni di Arcidosso, Angelo Francesco Simionato, è stato preso di mira sui social dopo essere stato identificato come uno dei partecipanti al pestaggio di un agente durante la manifestazione di sabato a Torino. Su Facebook, il ragazzo ha ricevuto insulti e minacce, tanto che ha deciso di chiudere il suo profilo. La vicenda ha suscitato molte reazioni tra chi condanna la violenza e chi si indigna per l’odio online.

Arcidosso, 3 febbraio 2026 – Ha 22 anni ed è originario di Montelaterone, frazione di Arcidosso, Angelo Francesco Simionato, il giovane identificato dalla polizia come uno dei partecipanti al violento pestaggio di un agente durante la manifestazione di sabato, a Torino contro la chiusura del centro sociale Askatasuna. Il suo nome, emerso la sera di domenica, grazie ai filmati delle telecamere, ha rapidamente fatto il giro d’Italia, scatenando anche una violenta ondata di insulti e commenti sui social network. La famiglia è conosciuta ad Arcidosso. Simionato, che da tempo non vive più sull’Amiata, è cresciuto nel territorio grossetano, dove la sua famiglia è conosciuta e attiva negli ambienti culturali locali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Insultato e minacciato, chiudiamo il profilo Facebook”. La gogna social sul 22enne identificato a Torino

