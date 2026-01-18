Il paladino della sicurezza. Critica ciclisti imprudenti, insultato e minacciato.

Il ciclismo rappresenta per lui un valore fondamentale, simbolo di rinascita e benessere. Tuttavia, si impegna anche a promuovere la sicurezza, criticando comportamenti imprudenti dei ciclisti e sottolineando l’importanza di rispettare le regole. La sua esperienza lo ha portato a sensibilizzare sulla tutela della qualità della vita e sull’importanza di comportamenti corretti, sia in sella che nella quotidianità. Un messaggio di responsabilità e rispetto per il mondo delle due ruote.

Il ciclismo è il suo mondo, grazie al ciclismo è riuscito a metteresti alle spalle il periodo più difficile della vita e ai ciclisti si rivolge inviando messaggi positivi legati all’importanza di tutelare la qualità della vita e di seguire corretti comportamenti, quando si è sui pedali come in qualsiasi altro momento della giornata. Eppure Oswaldo Fernandez, cittadino del Costa Rica che da anni vive nel cesenate, sta attraversando giornate difficili proprio a causa dei ciclisti. "Il mio intento – racconta – è quello di parlare degli aspetti sani e virtuosi di un mondo meraviglioso, del quale fanno parte le tantissime persone che amano muoversi in bicicletta, da agonisti, amatori e semplici appassionati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

