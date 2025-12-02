Klaus Davi | Insultato e minacciato in strada a Milano giustizia lenta su antisemitismo

(Adnkronos) – “Sionista di m., vattene”. Sono alcune delle frasi rivolte a Klaus Davi venerdì mattina in zona piazzale Loreto a Milano, dove il giornalista era impegnato in una serie di interviste per un’inchiesta per il quotidiano ‘Calabria 7’. “Fino a quel momento tutto era andato bene. I passanti avevano risposto alle mie domande. L’uomo . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Klaus Davi: “Insultato e minacciato in strada a Milano, giustizia lenta su antisemitismo”

