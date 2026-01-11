Donald Trump ha minacciato l’Iran, invitando a cessare le repressioni delle proteste in corso. Nel contempo, negli Stati Uniti si valutano possibili attacchi aerei come risposta a un aumento del caos in Iran. Questa escalation rappresenta un passo delicato con rischi significativi per la stabilità nella regione e per gli interessi degli Stati Uniti.

Donald Trump ha minacciato il governo iraniano e invitato a non reprimere le massicce proteste che da fine dicembre divampano nella Repubblica Islamica mentre, nel frattempo, a Washington il presidente Usa è stato informato della preparazione per possibili attacchi aerei alla Repubblica Islamica qualora il caos dovesse aumentare nel Paese. Le minacce di Trump, la chiamata Rubio-Netanyahu. Minacce notevoli e decisamente pesanti, che fanno il paio con la preparazione politica in sinergia con Israele, già autore di imponenti attacchi all’Iran nella guerra di giugno contro le infrastrutture dei Pasdaran, il settore energetico e i gangli nevralgici del regime di Teheran, e che probabilmente sono state oggetto della telefonata tra Marco Rubio, Segretario di Stato Usa, e il leader di Tel Aviv Benjamin Netanyahu nella giornata di ieri. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Trump minaccia l’attacco all’Iran. Ma sarebbe un salto nel buio per gli Usa e il Medio Oriente

