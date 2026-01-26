Medio Oriente in allerta per attacco in Iran Verso apertura valico di Rafah
Il Medio Oriente si trova in una fase di crescente tensione, con un possibile attacco in Iran che desta preoccupazione nella regione. Nel frattempo, si prospetta la riapertura del valico di Rafah, sotto il controllo di Israele, segnando un possibile cambiamento nelle dinamiche di sicurezza e mobilità tra le aree interessate. La situazione rimane sotto stretta osservazione, mentre le autorità monitorano gli sviluppi e le implicazioni di questi eventi.
Un attacco in Iran preoccupa il Medioriente. Si va verso la riapertura del valico di Rafah, ma con il pieno controllo di Israele. Servizio di Alessandra Buzzetti TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Gaza, Israele smentisce l’apertura del valico di RafahIl valico di Rafah tra Gaza e Israele rimarrà chiuso fino a quando Hamas non restituirà il corpo dell'ultimo ostaggio ancora detenuto a Gaza.
Allerta in Medio Oriente, l’Iran potrebbe attaccare preventivamente Israele per “timore” di Trump?Un’eventuale escalation tra Iran e Israele è al centro dell’attenzione in Medio Oriente.
Argomenti discussi: Medio Oriente, Israele in stato d'allerta: si teme attacco dell'Iran; Voli cancellati, Israele in stato di allerta e il risiko dell’esercito Usa: crescono i…; Tv: 'Israele teme di essere colpito dall'Iran prima di un possibile attacco Usa'; L'Iran teme un attacco. Khamenei in un bunker.
Medio Oriente, Israele in stato d'allerta per un possibile attacco dell'IranSecondo l'emittente di Tel Aviv Keshet 12, le forze armate israeliane sarebbero in stato d'allerta poiché Teheran, convinta ormai di un imminente azione militare statunitense, avrebbe deciso di atta ... it.euronews.com
Allerta in Medio Oriente, l’Iran potrebbe attaccare preventivamente Israele per timore di Trump?La televisione Keshet 12 con sede a Tel Aviv ha spiegato che, a Teheran, ... msn.com
MEDIO ORIENTE | "Khamenei è in un bunker a Teheran, teme un attacco americano". È l'ipotesi del media di opposizione basato a Londra, Iran International che cita fonti vicine al governo. #ANSA facebook
“ #Erdogan non sta bene”, impazzano le voci. Come cambiano gli scenari in Medio Oriente #turchia #26gennaio #iltempoquotidiano x.com
