Inps a dicembre spesa per l’Adi a Napoli supera quella dell’intero Nord

A Napoli, a dicembre 2025, più di 101mila famiglie hanno ricevuto l’Assegno di inclusione. La spesa complessiva per l’Adi nella città supera quella di tutto il Nord Italia. La cifra è aumentata rispetto agli anni precedenti, e conferma come Napoli sia diventata uno dei principali punti di riferimento per questa misura di sostegno.

Tempo di lettura: 2 minuti A Napoli a dicembre 2025 oltre 101mila famiglie hanno ricevuto l'Assegno di inclusione per 279.108 persone coinvolte e un importo medio di 772 euro, una platea che si avvicina a quella residente nell'intero Nord. Nel Settentrione, infatti le famiglie che a dicembre hanno ricevuto l'Adi sono state 116.382 per 215.548 persone coinvolte e un assegno medio a nucleo di 625 euro. L'assegno medio al Nord è più basso e quindi la spesa complessiva per l'Adi nel mese a Napoli ha superato quella del Nord con 78,59 milioni a fronte di 72,74. E' quanto emerge dalle tabelle dell'Osservatorio Inps sull'Adi.

