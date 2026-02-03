Inps | a dicembre la spesa per l’Assegno di Inclusione a Napoli supera quella di tutto il Nord

A dicembre, Napoli ha superato il Nord Italia nella spesa per l’Assegno di Inclusione. Secondo i dati dell’Inps, nel mese scorso, il Comune partenopeo ha speso più di tutta la regione settentrionale per il sostegno alle famiglie in difficoltà. È una novità che mette in evidenza come la povertà si stia aggravando anche nel Sud.

I dati dell'Osservatorio Inps sull'Adi. Nel mese di dicembre 2025, la spesa sostenuta per l' Assegno di inclusione (Adi) nel solo comune di Napoli ha superato quella complessiva dell' intero Nord Italia. È quanto emerge dalle più recenti tabelle dell'Osservatorio Inps, che fotografano una situazione di forte concentrazione dei beneficiari nel capoluogo campano. Napoli: oltre 101mila famiglie coinvolte. A Napoli, nel mese di dicembre, hanno ricevuto l'Assegno di inclusione più di 101mila famiglie, per un totale di 279.108 persone interessate. L' importo medio mensile erogato per nucleo familiare è stato pari a 772 euro, un valore significativamente più alto rispetto alla media nazionale.

