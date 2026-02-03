Infernetto le nuove rotatorie non smorzano le critiche | Sono una colata di asfalto
Le nuove rotatorie in via Cilea non convincono i residenti. Molti criticano ancora le modifiche: le strade sembrano solo una “colata di asfalto”. I lavori sono quasi finiti, ma le preoccupazioni restano. La via, lunga e dritta, ha visto molti incidenti gravi nel passato. Ora, nonostante le nuove strutture, alcuni cittadini temono che non siano sufficienti a migliorare la sicurezza.
I lavori per mettere in sicurezza via Cilea sono quasi ultimati. La strada, un lungo rettilineo che attraversa l’Infernetto, è stata negli anni teatro di gravi incidenti, anche con esito mortale.L'albero abbattuto e l'isola di caloreI punti più pericolosi, teatro dei trascorsi sinistri, sono due.🔗 Leggi su Romatoday.it
