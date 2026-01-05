Le critiche contro le nuove unità di rete dei trasporti del Lazio | Territori lasciati scoperti
Le nuove unità di rete dei trasporti nel Lazio, ancora non operative, hanno già suscitato discussioni tra i cittadini. Le principali criticità riguardano la copertura territoriale, con preoccupazioni circa l’assenza di servizi in alcune aree. Mentre l’attivazione è ancora in fase di definizione, le critiche evidenziano l’importanza di pianificare con attenzione per garantire un servizio equo e capillare sul territorio laziale.
Non sono ancora state attivate eppure hanno scatenato già polemiche e, soprattutto, preoccupazioni per molti cittadini. Parliamo delle “unità di rete”, la nuova organizzazione dei trasporti del Lazio gestito da Astral e che prenderà ufficialmente il via il 7 gennaio 2026.Cosa sono le unità di. 🔗 Leggi su Romatoday.it
