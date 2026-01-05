Le critiche contro le nuove unità di rete dei trasporti del Lazio | Territori lasciati scoperti

Le nuove unità di rete dei trasporti nel Lazio, ancora non operative, hanno già suscitato discussioni tra i cittadini. Le principali criticità riguardano la copertura territoriale, con preoccupazioni circa l’assenza di servizi in alcune aree. Mentre l’attivazione è ancora in fase di definizione, le critiche evidenziano l’importanza di pianificare con attenzione per garantire un servizio equo e capillare sul territorio laziale.

