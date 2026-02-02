Fifa l’assist di Infantino a Putin | L’esclusione della Russia ha creato odio va rivista

La Fifa chiede di rivedere l’esclusione della Russia dalle competizioni internazionali di calcio. Infantino ha detto chiaramente che questa decisione ha alimentato l’odio e deve essere rivista. La posizione del presidente della Federazione internazionale arriva dopo le polemiche e le pressioni di alcuni paesi che chiedevano di mantenere la sospensione. Per ora, non ci sono novità su un possibile passo indietro, ma la questione resta calda.

(Adnkronos) – La scelta di escludere la Russia dalle competizioni calcistiche internazionali "va assolutamente rivista". Lo ha ammesso il presidente della Fifa, Gianni Infantino, sottolineando a Sky News la necessità di revocare il divieto imposto nel 2022 dopo l'invasione dell'Ucraina. "Questo divieto non ha ottenuto nulla, ha solo creato più frustrazione e odio – ha spiegato – Permettere ai ragazzi e alle ragazze della Russia di giocare a calcio in altre parti d'Europa sarebbe d'aiuto". Infantino ha anche ribadito il suo parere contrario a un'eventuale esclusione di Israele, che a suo dire sarebbe "una sconfitta".

