Infantino a sorpresa | Stop alla Russia nel calcio internazionale? Provvedimento ha creato odio La risposta dell'Ucraina

Gianni Infantino ha aperto un dibattito acceso sul futuro delle squadre russe nel calcio internazionale. Durante un’intervista, ha affermato che lo stop alla Russia ha alimentato l’odio tra le parti. La sua frase ha scatenato reazioni dure, specialmente dall’Ucraina, che non ha nascosto la sua opposizione. La questione divide opinioni e rischia di riaccendere tensioni già alte nel mondo dello sport.

Fifa, l’assist di Infantino a Putin: “L’esclusione della Russia ha creato odio, va rivista”

La Fifa chiede di rivedere l’esclusione della Russia dalle competizioni internazionali di calcio.

“Cedere territori alla Russia? Inaccettabile”, la risposta dell’Ucraina a Putin

