Cedere territori alla Russia? Inaccettabile la risposta dell’Ucraina a Putin

(Adnkronos) – Nessuna concessione a Vladimir Putin, nessun passo indietro sul Donbass. Anche se ciò significasse continuare a combattere ancora a lungo. Per Kiev, infatti, sarebbe "inaccettabile" che l'Ucraina "semplicemente cedesse territori" in qualsiasi accordo di pace con la Russia. Ad affermarlo è Oleksandr Syrsky, il Comandante delle Forze armate dell'Ucraina dal febbraio 2024 in un'intervista . Potrebbe interessarti:. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

