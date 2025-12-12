Grandi Classici di Hollywood | dal 20 dicembre su RaiPlay una collezione di film dedicata all’età d’oro del cinema

ROMA – Dal 20 dicembre sarà disponibile su RaiPlay la CollezioneGrandi Classici di Hollywood”, un omaggio alla stagione unica che ha definito il linguaggio, lo stile e l’immaginario del cinema mondiale. Un viaggio nella Hollywood degli anni d’oro, dove fascino, narrazione e arte cinematografica si intrecciano in opere che ancora oggi catturano il pubblico con la stessa forza emotiva. La raccolta propone alcuni dei titoli più significativi della storia del cinema: da “Gilda” di Charles Vidor, opera che ha trasformato Rita Hayworth in un’icona mondiale, a “Da qui all’eternità” di Fred Zinnemann, capolavoro entrato nella leggenda con i suoi otto premi Oscar. Lopinionista.it

