indiscrezione su fedez e sulla nuova compagna giulia honegger sarebbe incinta di un maschietto

Dopo due anni dalla separazione da Chiara Ferragni, Fedez torna a far parlare di sé. Questa volta, l’indiscrezione riguarda la sua attuale compagna, Giulia Honegger, di cui si dice sia in dolce attesa di un maschietto. La notizia circola con insistenza, ma ancora nessuna conferma ufficiale. Intanto, i fan seguono con curiosità gli sviluppi della coppia.

A distanza di due anni dalla separazione da Chiara Ferragni, Fedez è finito nuovamente al centro dei riflettori per una presunta, dolcissima novità che riguarda la sua attuale compagna, la stilista Giulia Honegger. Sebbene il condizionale resti d’obbligo, le voci su un terzo bebè in arrivo per l’artista — dopo Leone e Vittoria — sono tornate a farsi sentire, alimentando un tam-tam mediatico che parte dalle vette di St. Moritz per approdare sui profili degli esperti di gossip più seguiti. L’indiscrezione su Fedez e sulla nuova compagna Giulia Honegger. A dare concretezza alle ipotesi che circolano da settimane è stata l’esperta di gossip Deianira Marzano, che attraverso i suoi canali social ha lanciato un’indiscrezione dettagliata. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

