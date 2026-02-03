Fedez e Giulia Honegger in attesa di un maschietto | l’indiscrezione

Fedez e Giulia Honegger sono al centro delle voci che circolano ormai da giorni. Si dice che il rapper e la compagna aspettino un maschietto, la terza creatura in arrivo per loro. Nessuna conferma ufficiale, ma le indiscrezioni si fanno sempre più insistenti.

Si fanno sempre più insistenti le voci che sostengono che Fedez diventerà padre per la terza volta. Secondo le indiscrezioni la compagna del rapper, Giulia Honegger, sarebbe incinta. È già da qualche settimana che circola la notizia, tanto che gli esperti di gossip sarebbero a conoscenza anche del sesso del bebè in arrivo. Fedez papà per la terza volta: Giulia Honegger sarebbe incinta. Il condizionale è d’obbligo, ma si fanno sempre più insistenti le voci che vorrebbero Fedez papà per la terza volta. Dopo Leone e Vittoria, frutto dell’amore con Chiara Ferragni, il rapper aspetterebbe insieme alla compagna Giulia Honegger un maschietto. 🔗 Leggi su Dilei.it

Dopo settimane di smentite, torna a circolare la voce che Fedez e Giulia Honegger aspettino un bambino.

Giulia Honegger, giovane stilista emergente di Milano, ha attirato l'attenzione come nuova compagna di Fedez.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

