Famiglia in lutto | giovane di 22 anni trovata morta con ferita alla schiena indagini focalizzate sul fratello scomparso

Una giovane di 22 anni è stata trovata senza vita nella sua casa, con una ferita da coltello alla schiena. Le forze dell’ordine indagano sul fratello scomparso, che potrebbe essere coinvolto. La famiglia è sotto shock e gli investigatori cercano di chiarire cosa sia successo.

Un giovane di 22 anni è stato trovato morto nella sua abitazione, con una ferita letale alla schiena causata da un colpo di coltello. L'omicidio, avvenuto in un appartamento nel quartiere di San Lorenzo a Roma, ha scosso la comunità e innescato un'indagine intensa condotta dai carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Roma. Le forze dell'ordine hanno immediatamente focalizzato l'attenzione sul fratello minore della vittima, un ventunenne che, dopo il ritrovamento del corpo, ha fatto perdere le tracce. L'uomo, identificato come Luca M., è attualmente ricercato in tutta Italia e la sua immagine è stata diffusa attraverso i canali ufficiali della polizia e dei media.

La giovane Ilenia Musella di 22 anni è stata trovata morta a Napoli, colpita con un solo fendente alla schiena.

