ChatGPT a scuola Vincenzo Schettini | Se a 14 anni ti fai fare i compiti dall’AI la resa dei conti arriva quando ormai è troppo tardi per recuperare

Vincenzo Schettini, docente di fisica e ideatore di

Vincenzo Schettini, docente di fisica e creatore del progetto didattico “La Fisica che ci piace”, ha raccontato durante un’intervista a Gianluca Gazzoli su YouTube un episodio che lo ha profondamente colpito. Una madre gli ha confidato che suo figlio aveva utilizzato ChatGPT per svolgere un tema su Manzoni, con una richiesta particolare all’applicazione: inserire gli errori tipici che commetterebbe un quattordicenne. “Geniale e terrorizzante allo stesso tempo“, ha commentato il professore, aggiungendo che la donna raccontava il fatto con una certa leggerezza che lo ha preoccupato. I dati confermano che il fenomeno ha dimensioni allarmanti.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Leggi anche: Vincenzo Schettini racconta il suo coming out: “A 19 anni è scoppiata una bomba in casa. Non se ne parlava a scuola, in famiglia, tra gli amici”

