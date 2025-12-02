Stefania Sandrelli e la passione con Gino Paoli | Abbiamo fatto l’amore sulla scala per la cupola di San Pietro | VIDEO

Ospite di Belve, il programma di Francesca Fagnani in onda su Rai 2 nella prima serata di martedì 2 dicembre, l’attrice Stefania Sandrelli si è raccontata senza filtri rivelando anche alcuni dettagli piccanti sul suo rapporto con Gino Paoli. “Abbiamo fatto l’amore anche in cima alla Basilica di San Pietro, sulla scala verso la cupola” ha raccontato l’interprete, aggiungendo: “Però non dirlo al Papa”. Quello con Gino Paoli, afferma Stefania Sandrelli, è stato un rapporto denso di passione: “Ci siamo levati parecchie soddisfazioni. Dopo di lui non ho mai rinunciato a quelle ‘robine’ lì, ma sono contenta che mi abbia svezzata Gino perché anche lui era molto esuberante”. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Stefania Sandrelli e la passione con Gino Paoli: “Abbiamo fatto l’amore sulla scala per la cupola di San Pietro” | VIDEO

