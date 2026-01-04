Polemiche sul futuro dell’Arengario Nel mirino lo studio chiesto a Boeri | Escluso l’ordine degli architetti

Sul futuro dell’Arengario si sono sollevate discussioni dopo la richiesta di uno studio a Stefano Boeri Architetti, che propone due soluzioni per la riqualificazione del palazzo comunale, con particolare attenzione all’accessibilità. La decisione di escludere l’ordine degli architetti dalle consultazioni ha sollevato critiche e riflessioni sulla trasparenza e il coinvolgimento nei progetti pubblici. La vicenda evidenzia le tensioni tra esigenze di innovazione e rispetto delle procedure.

