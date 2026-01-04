Polemiche sul futuro dell’Arengario Nel mirino lo studio chiesto a Boeri | Escluso l’ordine degli architetti
Sul futuro dell’Arengario si sono sollevate discussioni dopo la richiesta di uno studio a Stefano Boeri Architetti, che propone due soluzioni per la riqualificazione del palazzo comunale, con particolare attenzione all’accessibilità. La decisione di escludere l’ordine degli architetti dalle consultazioni ha sollevato critiche e riflessioni sulla trasparenza e il coinvolgimento nei progetti pubblici. La vicenda evidenzia le tensioni tra esigenze di innovazione e rispetto delle procedure.
È polemica sul futuro dell’Arengario. Gli studi preliminari firmati dallo studio Stefano Boeri Architetti, che propongono due diverse soluzioni per riaprire l’antico palazzo comunale rendendolo accessibile ai disabili, stanno facendo discutere la città. Ora anche l’associazione “Connetti Monza e Brianza“ dice la sua sul progetto con una lettera aperta al sindaco di Monza Paolo Pilotto per chiedere che l’intervento possa essere frutto di un confronto e un dibattito sfruttando i talenti del territorio, cioè coinvogendo l’Ordine degli architetti, attraverso un tavolo tecnico condiviso con gli esperti del Comune. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
