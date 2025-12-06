Arengario dopo 4 anni la riapertura è ancora lontana Le proposte dell’archistar Stefano Boeri
Monza, 6 dicembre 2025 – Le polemiche sull’Arengario tornano a infiammare il Consiglio comunale. Visti gli ormai quattro anni di chiusura, torna ormai spesso il tema nell’aula consiliare monzese, proprio mentre, all’orizzonte, si intravedono le prime novità concrete. Ad accendere la miccia è il consigliere della Lega, Simone Villa, che l’altro ieri sera ha puntato il dito contro quella che ha definito un’indulgenza verso l’attuale amministrazione: «Mi pare che la situazione sia identica a quattro anni fa. Allora si denunciava pubblicamente l’inadempienza del Comune, ora non vedo né progetti operativi né lo stesso attivismo da parte delle associazioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
