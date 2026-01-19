Educare alla vita costruire comunità | una lettera–format del dirigente scolastico per riflettere sul valore della vita e sulla convivenza democratica

In questo articolo, presentiamo un modello di lettera del dirigente scolastico, pensato per affrontare temi di rilevanza educativa e civica. Si tratta di uno strumento utile sia in situazioni particolari che come occasione di sensibilizzazione quotidiana, per promuovere valori fondamentali come la vita, la convivenza democratica e il senso di comunità all’interno della scuola.

La lettera che alleghiamo al presente articolo è un format pensato per i dirigenti scolastici, utilizzabile nei momenti di particolare delicatezza che coinvolgono la comunità educativa, ma anche come strumento di prevenzione e sensibilizzazione ordinaria. Rivolta a studentesse e studenti, famiglie, docenti e personale ATA, la circolare propone una riflessione condivisa sul valore della vita, sulla responsabilità individuale e collettiva e sulla necessità di rafforzare la convivenza democratica all'interno della scuola.

