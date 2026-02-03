Incontro in Prefettura sul budget all' AIAS Maurizio Arci | Ancora una volta fumata nera

Questa mattina alle 12 si è riunita in Prefettura ad Avellino per discutere del budget dell’AIAS. Maurizio Arci ha confermato che anche questa volta non c’è stata nessuna intesa. La riunione si è conclusa senza decisioni, lasciando il problema ancora aperto.

Stamane, alle ore 12:00, si è tenuta presso la Prefettura di Avellino la riunione convocata sul tema del budget da assegnare ad A.I.A.S. Il tavolo era presenziato dal Capo di Gabinetto dott.ssa Elisabetta De Felice, erano presenti il rappresentante UGL Giovanni Costa, per l’ASL di Avellino Luigi Califano, AIAS era rappresentata dal Commissario Straordinario Antonio Maurizio Arci, coadiuvato dalla Direzione Sanitaria dott.ssa Palladino e dalla Coordinatrice dott.ssa De Micco. L'incontro, purtroppo, si è concluso senza alcun risultato concreto. Un’unica certezza persiste: ancora una volta il Commissario Straordinario Antonio Maurizio Arci continuerà a farsi carico di garantire l’occupazione dei suoi dipendenti e di garantire i LEA (livelli essenziali di assistenza) e la continuità assistenziale per gli assistiti di Avellino e provincia.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

