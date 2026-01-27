Woolrich ancora una fumata nera | Idea indennità a chi si trasferisce

Bologna, 27 gennaio 2025 – La trattativa tra i rappresentanti di Woolrich e i sindacati si blocca di nuovo. Dopo mesi di discussioni, l’azienda non ha ancora accettato di corrispondere un’indennità a chi si trasferisce. I lavoratori restano in attesa di una risposta, ma l’accordo sembra ancora lontano. La situazione rimane tesa e non si vede una soluzione a breve termine.

Bologna, 27 gennaio 2025 – Un’intesa ancora lontana. La vicenda Woolrich sembra destinata a non finire, perlomeno non in tempi brevi. Infatti, anche nella giornata di lunedì non è stato trovato nessun accordo. “Dopo l’incontro precedente in Regione del 9 gennaio ci siamo lasciati con l’impegno di trovare alternative a quelli che per noi sono dei licenziamenti. Eppure BasicNet (la proprietà) non arretra”, fa sapere Uiltucs. Infatti, dopo che a inizio gennaio è stata sospesa la procedura di trasferimento a Torino dei 139 dipendenti di Woolrich Europe (109 a Bologna e 30 a Milano), sembrava essersi aperto qualche spiraglio di luce per i dipendenti dello storico marchio d’abbigliamento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

