Woolrich fumata nera all’incontro | confermati i trasferimenti Ipotesi sciopero cosa succede ora

"Non S-Bolognateci". Fumata nera all’incontro nazionale sulla vertenza Woolrich al quale erano presenti esponenti di Confindustria in rappresentanza della torinese BasicNet e tutti i sindacati. Il gruppo piemontese ha acquistato il rinomato marchio di abbigliamento all’inizio di dicembre, dopodiché ha comunicato ai 139 dipendenti di Bologna e Milano l’intenzione di trasferirli a Torino, sede della nuova proprietà. Così i lavoratori si sono trovati davanti a un bivio: accettare la destinazione oppure perdere il proprio lavoro. Le notizie che arrivano dal tavolo di ieri, però, non sono buone: BasicNet non torna sui suoi passi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
