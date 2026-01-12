L' arte della sigillografia | impronte culturali cinesi tra passato e presente
L'arte della sigillografia cinese rappresenta un patrimonio culturale ricco di storia e significato. Insieme all'Istituto Confucio di Milano e al MuDeC, il prof. Mu Dechun ha approfondito questo tema in un seminario che ha coinvolto il pubblico, offrendo una panoramica sul ruolo e l'evoluzione delle impronte culturali nella tradizione cinese, tra passato e presente.
L'Istituto Confucio di Milano in collaborazione col MuDeC, ha invitato il prof. Mu Dechun a mostrarcene le meraviglie, e a spiegarci suoi significati profondi, in un interessante seminario che ha subito conquistato il pubblico. 🔗 Leggi su Today.it
