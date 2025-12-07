Tragedia sulla Torino-Aosta bimba di pochi mesi morta dopo un incidente | c' è l' ipotesi che sia stata travolta dalle auto
La bimba di pochi mesi morta in un incidente ieri sera sull'autostrada A5 Torino Aosta, potrebbe non essere morta per l’impatto della caduta, una volta sbalzata fuori dall’auto su cui viaggiava con la mamma. Gli accertamenti medico legali sono in corso e l’ipotesi è che una o più auto l'abbiano travolta in velocità una volta fuori dall’abitacolo, probabilmente anche senza accorgersi, mentre. 🔗 Leggi su Feedpress.me
