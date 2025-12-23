Incidenti | scontro nell' aretino con due feriti uno grave trasportato a Siena

Nella serata di lunedì 22 dicembre si è verificato un incidente lungo il raccordo autostradale Perugia-A1, nel comune di Cortona, in provincia di Arezzo. L’incidente ha coinvolto due veicoli, causando il ferimento di due persone. Uno dei feriti, in condizioni gravi, è stato trasportato all’ospedale di Siena per le cure necessarie. Le autorità stanno ancora accertando le cause dell’incidente e gestendo la situazione sul luogo.

Arezzo, 23 dicembre 2025 – Incidente stradale nella serata di lunedì 22 dicembre sul raccordo autostradale Perugia-A1, in direzione Perugia, all'altezza della località Petraia, lungo la Perugia-Bettolle, nel comune di Cortona, in provincia di Arezzo. L'allarme è scattato alle ore 20.58, quando il 118 della Asl Toscana Sud Est è stato attivato per uno scontro che ha coinvolto due autovetture. Sul posto sono intervenuti i sanitari con l'automedica della Valdichiana, i mezzi della Misericordia di Cortona e della Misericordia di Castiglion Fiorentino, oltre alle forze dell'ordine. Presenti anche i vigili del fuoco del comando di Arezzo, con il personale del distaccamento di Cortona.

