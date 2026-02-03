Incidente sul lavoro | operaio cade da un metro e mezzo

Un operaio è caduto da un’altezza di circa un metro e mezzo questa mattina a Sala Baganza. L’incidente è avvenuto nel cantiere in via del Mulino, vicino alla Casa della Salute. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno portato l’uomo in ospedale per controlli. Al momento, le cause dell’accaduto sono ancora da chiarire.

Un incidente sul lavoro si è verificato oggi pomeriggio, poco prima delle 30, a Sala Baganza, in via del Mulino, all’interno del cantiere dietro la Casa della Salute. Per cause ancora al vaglio degli inquirenti, un operaio di circa 40 anni è caduto da un’altezza di circa un metro e mezzo. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi: automedica e ambulanza provenienti da Collecchio. L’uomo è stato trasportato all’ospedale di Parma con indicazioni di grave urgenza. Le cause dell’incidente sono ancora in corso di accertamento da parte delle autorità competenti, mentre le condizioni dell’operaio vengono monitorate dal personale medico Noceto e Felino, una denuncia e oltre 3.🔗 Leggi su Parmatoday.it

