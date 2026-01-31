Incidente stradale nel Barese | vittima mortale e ferito grave in scontro tra veicoli

Questa mattina nel Barese si è verificato un brutto incidente stradale. Due auto si sono scontrate, causando la morte di una persona e ferendo gravemente un altro. Sul posto sono arrivati subito i soccorsi, ma purtroppo non c’è stato niente da fare per il morto. La polizia sta ricostruendo la dinamica dell’incidente.

Un incidente stradale mortale ha sconvolto la giornata nel Barese, dove un scontro tra due veicoli ha provocato la morte di una persona e lasciato un’altra gravemente ferita. L’evento è avvenuto in un tratto di strada tra i comuni della provincia, in un’area prevalentemente residenziale e con traffico moderato, intorno alle 17.30 di ieri. Le prime segnalazioni sono arrivate al 112 da residenti che hanno notato l’impatto violento e l’impossibilità di soccorrere subito le vittime a causa del blocco del traffico. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e le forze dell’ordine, che hanno immediatamente messo in atto un’operazione di soccorso e di chiusura della strada per garantire la sicurezza dei soccorritori e dei passanti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

