Incidente stradale a Giugliano scontro tra Fiat Panda e una Jeep due ragazze in ospedale
Giugliano, ferite due ragazze, non sono in condizioni critiche. L'impatto in centro, in via Labriola, nelle immediate vicinanze di piazza Gramsci. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Grave incidente a Giugliano: scontro tra Fiat Panda e Jeep in via Labriola
Leggi anche: Incidente stradale sulla Taurano-Monteforte: scontro tra due Fiat Panda
Incidente sul lavoro a Giugliano, operaio morto nel sito delle ecoballe; Incidente a catena tra 3 auto a Melito, una si ribalta: otto feriti in ospedale, ci sono anche quattro bambini; Scontri in autostrada, denunciati 30 ultras di Catania e Casertana; Grave incidente a Giugliano | scontro tra Fiat Panda e Jeep in via Labriola.
Giugliano. Rocambolesco incidente in via Labriola: Jeep si ribalta, due ragazze in ospedale - Rocambolesco incidente stradale alle ore 23 di ieri, in via Labriola, a pochi passi dalla centralissima piazza Gramsci a Giugliano. msn.com
L’uomo era rimasto coinvolto in un incidente stradale ed era stato trovato dai soccorsi a bere da una bottiglia di spumante. “Dopo lo schianto ho bevuto per lo shock” ha sostenuto l’automobilista - facebook.com facebook
Incidente stradale allo svincolo di Riviera: nessun ferito, traffico rallentato e veicoli rimossi dal Soccorso Stradale. #viabilità #Ticino x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.