Incidente a Carmagnola | morta una donna di 85 anni sei feriti

Nella mattinata di sabato 10 gennaio, a Carmagnola, si è verificato un incidente all’incrocio tra strada Poirino e via Molinasso. Purtroppo, una donna di 85 anni ha perso la vita, mentre sei persone sono rimaste ferite. L’incidente si è verificato nella zona di Casanova, coinvolgendo diversi veicoli. Le autorità stanno accertando le cause dell’accaduto e prestando assistenza alle persone coinvolte.

Incidente mortale a Carmagnola nella mattinata di sabato 10 gennaio in località Casanova, all'incrocio tra strada Poirino e via Molinasso. Coinvolte tre auto per un totale di sei persone rimaste ferite e una deceduta. A perdere la vita è stata una donna di 85 anni, che è morta alcune ore dopo il. 🔗 Leggi su Torinotoday.it Leggi anche: Donna di 85 anni morta in ospedale dopo il grave incidente Leggi anche: Drammatico incidente in autostrada: morta una donna, due i feriti Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Un incidente avvenuto questa mattina ha causato la sospensione della circolazione ferroviaria tra Carmagnola e Cavallermaggiore, bloccando i treni sulla linea Torino – S. Giuseppe Cairo a causa di un mezzo pesante che ha danneggiato la linea elettrica. - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.