Incidente a Carmagnola | morta una donna di 85 anni sei feriti

Nella mattinata di sabato 10 gennaio, a Carmagnola, si è verificato un incidente all’incrocio tra strada Poirino e via Molinasso. Purtroppo, una donna di 85 anni ha perso la vita, mentre sei persone sono rimaste ferite. L’incidente si è verificato nella zona di Casanova, coinvolgendo diversi veicoli. Le autorità stanno accertando le cause dell’accaduto e prestando assistenza alle persone coinvolte.

