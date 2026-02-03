Incidente in via Gabriele D’Annunzio la denuncia della consigliera Cerri | Incrocio pericoloso segnalato più volte

Un incidente si è verificato ieri sera in via Gabriele D’Annunzio, all’incrocio con corso delle Province. La consigliera Cerri aveva già segnalato più volte che quell’incrocio è pericoloso, ma niente è stato fatto. La strada è molto trafficata e l’incidente, per fortuna, non ha avuto conseguenze gravi. La zona resta sotto osservazione, mentre i residenti chiedono interventi immediati.

L'ennesimo incidente stradale, per fortuna senza conseguenze serie, avvenuto ieri sera all'incrocio, sempre trafficato, tra le vie Gabriele D'Annunzio e corso delle Province. "Richiedo, urgentemente, che quell'incrocio venga messo in sicurezza al più presto, bisogna potenziare i sistemi di sicurezza stradale necessari, inserire un impianto semaforico e migliore visibilità in prossimità degli attraversamenti pedonali ed installazione apposita segnaletica. La zona in questione è altamente trafficata e vi sono presenti numerose abitazioni, attività commerciali, istituti pubblici e privati, dipartimenti dell'Università, palestre e centri servizi e di accoglienza".

