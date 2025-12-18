Disabilità consigliera Cerri | Diritti negati nella municipalità Borgo-Sanzio troppe barriere architettoniche

Nell’ambito di un incontro pubblico al Palazzo della Cultura di Catania, l’Associazione Luca Coscioni ha affrontato le sfide quotidiane delle persone con disabilità, evidenziando le barriere architettoniche e i diritti negati nella municipalità Borgo-Sanzio. La consigliera Cerri ha sottolineato l’urgenza di interventi concreti per migliorare l’inclusione e garantire una città più accessibile per tutti.

