Disabilità consigliera Cerri | Diritti negati nella municipalità Borgo-Sanzio troppe barriere architettoniche

Nell’ambito di un incontro pubblico al Palazzo della Cultura di Catania, l’Associazione Luca Coscioni ha affrontato le sfide quotidiane delle persone con disabilità, evidenziando le barriere architettoniche e i diritti negati nella municipalità Borgo-Sanzio. La consigliera Cerri ha sottolineato l’urgenza di interventi concreti per migliorare l’inclusione e garantire una città più accessibile per tutti.

Sabato pomeriggio, al Palazzo della Cultura di Catania, l’Associazione Luca Coscioni – Cellula di Catania ha promosso un incontro pubblico dedicato alle problematiche legate alla disabilità in tutti i suoi ambiti. Un forum partecipato e ricco di contenuti, che ha visto il confronto tra. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Focus sulla disabilità, l’importanza di fare rete sul territorio. Consigliera Cerri: “Barriere architettoniche, emergenza a Borgo-Sanzio” - Sabato pomeriggio al Palazzo della Cultura l'Associazione Luca Coscioni Cellula di Catania ha parlato insieme ad altre cinque Associazioni e ... newsicilia.it

