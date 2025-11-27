Incidente in piazza Campolo un residente | Incrocio pericoloso molti ignorano i divieti

Palermotoday.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Scontro auto-moto in piazza Campolo. Un incidente si è verificato questa mattina, intorno alle 12, all'incrocio tra la piazza e via Giovan Battista Lulli. Ad avere la peggio il conducente e il passeggero del mezzo a due ruote, padre e figlia che si trovavano in sella a una Suzuki, portati a Villa. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

incidente in piazza campolo un residente incrocio pericoloso molti ignorano i divieti

© Palermotoday.it - Incidente in piazza Campolo, un residente: "Incrocio pericoloso, molti ignorano i divieti"

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Incidente in A1, gremita piazza per i funerali - Piazza Prospero Prosperi a Terranuova Bracciolini (Arezzo) si è riempita fin dalle prime ore del mattino per l'ultimo saluto a Gianni Trappolini, 56 anni, e Giulia Santoni, 23, i due volontari della ... Segnala ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Incidente Piazza Campolo Residente