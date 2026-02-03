Incendio a un camion sulla SS36 strada chiusa a Colico

Questa mattina, un incendio ha bloccato la Statale 36 tra Colico e Milano. Un camion si è incendiato sulla strada e le fiamme hanno reso necessario chiudere il tratto in direzione Milano. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, che stanno lavorando per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza la zona. La circolazione è bloccata e si consiglia di evitare l’area o di cercare percorsi alternativi.

La Statale 36 è attualmente chiusa in direzione Milano da Colico a causa dell'incendio al veicolo pesante. La chiusura coinvolge direttamente lo svincolo di Piona, che era stato riaperto poco tempo fa dopo lavori di adeguamento. Il traffico è stato deviato sulle strade provinciali della zona, con.🔗 Leggi su Leccotoday.it Approfondimenti su SS36 Incendio Incidente sulla Pontina, coinvolti 4 camion: strada chiusa verso Roma Camion in bilico e pericolante sulla Onanese, strada chiusa ad Acquapendente Giovedì 8 gennaio, intorno alle 16, un autotreno è rimasto in bilico sulla strada provinciale 49 (Onanese) ad Acquapendente, rendendo la strada chiusa al traffico. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su SS36 Incendio Argomenti discussi: Incendio sull'autostrada A1: fiamme nel rimorchio di un camion; Camion a fuoco in galleria sull'autostrada nei pressi di Firenze, riaperto tratto A1; A1, camion in fiamme all'interno di una galleria. Tratto riaperto; Incendio in galleria, riaperta dopo ore l’autostrada A1 a Calenzano – Lunghe code e traffico in tilt. SS36. Ore 10.30 – Svincolo di Piona: fumo dal motore di un camion, strada chiusaCOLICO – Principio d’incendio nel vano motore di un camion all’altezza dello svincolo di Piona lungo la Statale 36. E successo intorno alle ore 10.30 di oggi, martedì 3 febbraio, la Statale 36 è stata ... lecconotizie.com Paderno Dugnano, incendio nel camion rifiuti, intervento d’emergenza sulla Comasina – VIDEOIncendio in un camion della raccolta rifiuti a Paderno Dugnano, gli operatori in servizio e la Polizia locale evitano il peggio. Situazione di emergenza ... ilnotiziario.net Incendio sull'autostrada A1: fiamme nel rimorchio di un camion ift.tt/DJ2LNxC x.com I camion e l'autoscala non riescono ad accedere al centro storico per via delle strade strettissime e solo il pickup è riuscito ad avvicinarsi al rogo. Complicatissima la situazione per i vigili del fuoco impegnati a Rutigliano, per spegnere l'incendio divampato su u - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.