Inaugurato il centro polifunzionale di quartiere al Candelaro | il presidio porta il nome di ' Don Michele De Paolis'

Questa mattina il quartiere Candelaro ha aperto un nuovo centro polifunzionale. La struttura, dedicata a don Michele De Paolis, vuole essere un punto di riferimento per le attività sociali, educative e culturali del rione. La cerimonia di inaugurazione ha attirato molti residenti, curiosi di scoprire cosa offrirà questa nuova realtà.

È stato inaugurato questa mattina, martedì 3 febbraio, nel cuore del rione Candelaro, il Centro Polifunzionale di Quartiere intitolato a don Michele De Paolis, una nuova struttura pensata per diventare un punto di riferimento stabile per la vita sociale, educativa e culturale del quartiere.

