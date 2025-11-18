Matias Tomkow il centro polifunzionale di Vetralla porta il nome del bambino ucciso dal padre

Porta il nome di Matias Tomkow, morto a soli 10 anni, il nuovo centro polifunzionale di Vetralla. “Un gesto di memoria e una scelta di comunità”, spiega il Comune che ha deciso di incidere il suo nome sulle facciate nord e sud dell'edificio: “Perché il suo ricordo resti luce, responsabilità e. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

